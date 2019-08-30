Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

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