Политика
РИА НовостиЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.
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Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Политика
Макрон и Зеленский обсудили саммит G7 и ситуацию в Донбассе
В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.
Военное дело вчера в 07:20
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:10
Баскетбол
Ухнем в Ухани! Россия стартует на чемпионате мира по баскетболу матчем, где на кону все
Можно было подготовиться к отсутствию соцсетей, блокировке мессенджеров, но отсутствию вай-фая на арене в Ухани, где играет Россия, готовиться сложно.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости вчера в 05:09
Общество
В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия
Интерфакс вчера в 15:20
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily вчера в 04:40
Политика
Дмитрий Медведев проведет в Астрахани совещание по оздоровлению Волги
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, с рабочим визитом сегодня в Астрахань направляется глава Правительства России Дмитрий Медведев.
МТВ онлайн вчера в 05:20
Театры
В фойе Александринки установили бюст императрицы Елизаветы Петровны
К событию приурочили и появление монумента в нижнем фойе Главной сцены – скульптурный бюст основательницы театра императрицы Елизаветы Петровны.
Петербургский дневник вчера в 16:00
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru вчера в 16:08
Авто
Каким станет автомобиль в недалёком будущем
Как пишет издание «Профиль», самый вероятный вектор развития будущих машин — это их полная электрификация.
Тарантас Ньюс вчера в 05:25
Армия и оружие
Системы слежения NORAD зафиксировали маневры военного спутника РФ
По информации NORAD о космических объектах, в январе этого года спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля орбита аппарата начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова был поднят - в начале июня он имел орбиту 247 на 282 км.
ТАСС вчера в 20:42
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru вчера в 05:35
Политика
Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.
Телеканал 360° вчера в 16:08
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 29 августа в 20:00
Происшествия
На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»
Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.
ТАСС вчера в 22:58
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России
Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° вчера в 10:47
Фигурное катание
Загитова — о смерти мамы Глейхенгауза: «Вы всегда будете жить в моем сердце и в моих программах»
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью члена тренерской группы Этери Тутберидзе и мамы хореографа Даниила Глейхенгауза Людмилы Шалашовой.
Sport24.ru вчера в 15:11
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 21:34
Армия и оружие
Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких
Известия вчера в 23:09