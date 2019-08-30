Политика
РИА НовостиЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.
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Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Здоровье
Больница в Оренбуржье получила оборудование на 22 млн рублей
Бузулукская больница скорой помощи в Оренбургской области получила новое диагностическое оборудование стоимостью более 22 млн рублей.
Известия 08:05
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в разрыве с Фадеевым
Сама же артистка утверждает, что после этого ей стало дышаться намного легче, а в своем разрыве с лейблом MALFA винит Ольгу Серябкину.О своих непростых отношениях с теперь уже бывшим продюсером Наргиз рассказала в интервью с блогером Ириной Шихман.
Дни24 вчера в 12:06
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Общество
Вашингтонский зоопарк боится потери панд из-за торговой войны с Китаем
Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.
News.ru 15:40
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт 11:37
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Армия и оружие
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов на МАКС-2019
Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
Актуальные Новости 08:02
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru вчера в 11:33
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика
Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.
Телеканал 360° 16:08
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости вчера в 08:40
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле
Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 13:19
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Культура
Создатели «Глухаря» представляют новый проект на СТС
Экспресс газета вчера в 14:59