Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.
Читать в источнике
Комментировать414

Подробнее о событии

Россия пригласит Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы

Говорит Москва10:00

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс09:35

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

РИА Новости10:54

Кремль пригласит Зеленского на празднование Дня Победы

Ведомости09:30

Участие в праздновании Победы в Москве подтвердили 17 мировых лидеров

RT на русском10:02

Ушаков: Трамп пока не подтвердил своего участия в праздновании 75-летия Победы в Москве

ТАСС09:48

Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы

РБК09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

RT на русском 11:23
Шоу-бизнес

51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы

Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Футбол

«Барселона» и «ПСЖ» сошлись в том, что Неймар стоит 200 млн евро

Sports.ru 06:11
Общество

Максакова может лишиться московской квартиры

Оперная певица Мария Максакова может потерять свою квартиру в российской столице.
News.ru 14:45
Армия и оружие

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Культура

Умер художник Сергей Ковальский

Lenta.ru 20:48
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика

Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Происшествия

Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

Известия 17:08
Единоборства

Нурмагомедов после боя с Порье хочет провести поединок с Фергюсоном

ТАСС 16:59
Политика

Politico: Трамп предложил пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп попросил пересмотреть военную помощь Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в администрации президента.
Sputnik Латвия вчера в 01:40
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru 18:19
Армия и оружие

Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»

В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Авто

Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога

Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Футбол

ЦСКА и Краснодар узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Первый тур группового этапа Лиги Европы стартует через три недели, 19 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург 09:05
Шоу-бизнес

«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным

Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру 14:28
Космос

Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе

Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Футбол

«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»

Спорт-Экспресс 13:57
Происшествия

Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву

Газета.Ru 06:06
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.
ТАСС 15:36
Гаджеты

Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone

Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Политика

Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
RT на русском 13:18
Здоровье

ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.
ТАСС 03:06
Политика

Депутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

RT на русском 15:55
Футбол

Семак оценил шансы Дриусси сыграть против «Спартака»

В пятницу, 30 августа, тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы нападающего Себастьяна Дриусси выйти в игре против «Спартака» как небольшие.
Форпост Северо-Запад 06:53
Наука

Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль

Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Экономика

Аргентина оказалась на грани дефолта

После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
Lenta.ru 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное