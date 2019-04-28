Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в КрымуГазета.Ru 08:00

Зеленского мы тоже приглашаем, пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму. Мы настроены на то, чтобы на Украине политически признали Крым частью России. Юридически Крым давно уже неотъемлемая часть России. Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится.

Крым является частью России, и новой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским нужно признать этот факт. Об этом заявил первый заместитель главы Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, сообщает РИА "Новости".

Зеленского пригласили посмотреть, что происходит в Крыму

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