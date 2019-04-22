Политика
Зеленского пригласили посетить КрымРоссийская газета 02:56
В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
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Футбол
Бензема установил клубный рекорд «Реала»
Обновлено в 03:39
Финансы
Курс доллара снизился до 63,88 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля.
Обновлено в 03:06
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием
Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Недвижимость
В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть
В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
Обновлено в 03:03
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Общество
Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения
Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество
Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей
Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей
Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ
На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45
Наука
На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни
В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто
Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)
На российском рынке пока доминируют представители В-класса: доступные, надежные, достаточно просторные для всей семьи.
Обновлено в 01:18
Общество
Названы самые лучшие яйца и творог
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Общество
В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении
Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
Fortum зовет «Газпром» на водораздел
В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53