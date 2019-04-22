Политика

Зеленского пригласили посетить КрымРоссийская газета 02:56

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленского пригласили посетить Крым

Life.ru01:29

Зеленского пригласили в Крым

Московский Комсомолец02:43

Зеленского пригласили в Крым

RT на русском01:34

Зеленского пригласили в Крым

Известия02:14

Зеленского пригласили в Крым

Газета.Ru01:15

Зеленского пригласили в Крым

Украина.ру01:11

Лидера президентской гонки на Украине пригласили в Крым

Krym.News02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Футбол

Бензема установил клубный рекорд «Реала»

Обновлено в 03:39
Финансы

Курс доллара снизился до 63,88 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 17 копеек и составил 63,88 рубля.
Обновлено в 03:06
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.
Обновлено в 03:12
Недвижимость

В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть

В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.
Обновлено в 03:03
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста

Обновлено в 00:48
Кино

HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Общество

Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения

Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Дети ямальских депутатов за год заработали три миллиона рублей

Несовершеннолетние дети депутатов Заксобрания Ямала за 2018 год в общей сумме заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Общество

«Яндекс.Такси» запустит программу поощрения водителей

Сервис «Яндекс.Такси» с 22 апреля запустил программу поощрения своих водителей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ

На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 03:45
Наука

На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни

В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
Обновлено 19 апреля в 04:51
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский после обработки 95% протоколов получает более 73% голосов

Обновлено в 03:23
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Авто

Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)

На российском рынке пока доминируют представители В-класса: доступные, надежные, достаточно просторные для всей семьи.
Обновлено в 01:18
Космос

«Роскосмос» вызвался помочь SpaceX в расследовании аварии Dragon-2

Обновлено в 03:05
Общество

Названы самые лучшие яйца и творог

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки.
Обновлено в 01:36
Общество

В Совфеде задерживается начало заседания из-за сбоя в электроснабжении

Начало пленарного заседания Совфеда в понедельник задерживается из-за неполадок с электроснабжением здания, в ближайшее время они будут устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФ.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215

Обновлено вчера в 09:47
Экономика

Fortum зовет «Газпром» на водораздел

В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Обновлено вчера в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное