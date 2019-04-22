Политика

Зеленского пригласили посетить КрымРоссийская газета 02:56

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
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«Пусть наберется мужества и приедет к нам»: Зеленского пригласили в Крым

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Зеленского пригласили в Крым

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Зеленского пригласили посетить Крым

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Газета.Ru01:15

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Лидера президентской гонки на Украине пригласили в Крым

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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