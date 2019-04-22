Политика

Зеленского пригласили посетить КрымРоссийская газета 02:56

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.
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Зеленского пригласили посетить Крым

Газета.Ru05:47

«Пусть наберется мужества и приедет к нам»: Зеленского пригласили в Крым

КП - Крым04:46

Лидера президентской гонки на Украине пригласили в Крым

Krym.News02:06

Зеленского пригласили в Крым

RT на русском01:34

Зеленского пригласили посетить Крым

Life.ru01:29

Зеленского пригласили в Крым

Украина.ру01:11

Зеленского ждут в Крыму

Телеканал 360°01:58
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Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Обновлено в 04:21
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика

В Крыму предостерегли Зеленского от непризнания полуострова российским

Активнее всего за Зеленского голосовали в Луганской области (89,09%), меньше всего — в Львовской (34,46%) Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
Обновлено в 05:35
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено 20 апреля в 14:31
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Авто

Renault не планирует смену поколения флагманского Koleos

Напомним лишь, что в 2018 году модель купили всего 19 тысяч раз, в то время как компактный Captur, который, к слову, тоже готовится к обновлению, разошелся тиражом в 215 тысяч экземпляров.
Обновлено в 03:54
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Политика

Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Спорт

Оглашен состав сборной России по плаванию для участия в ЧМ-2019

Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет 12–28 июля в Кванджу (Корея).
Обновлено в 07:02
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Хоккей

Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика

Мизулина признала, что изобилие прав ограничивает свободу россиян

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина считает, что россиянам не нужно слишком много прав – потому что права как раз и ограничивают свободу.
Обновлено в 06:43
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ

Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Кино

Вышел трейлер 3 серии 8 сезона Игры престолов

Завершится "Игра престолов" 20 мая, после чего телеканал HBO покажет фильм о создании сериала.
Обновлено в 07:01
Общество

Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы

Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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