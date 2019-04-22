Зеленского пригласили посетить КрымРоссийская газета 02:56

В Государственном совете Республики Крым пригласили побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского на полуостров, чтобы тот мог лично убедиться в правильности и осознанности выбора крымчан в 2014 году.

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Политика Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.

Политика Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».

Политика В Крыму предостерегли Зеленского от непризнания полуострова российским Активнее всего за Зеленского голосовали в Луганской области (89,09%), меньше всего — в Львовской (34,46%) Крым стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Политика Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.

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