Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парадаНаша версия 03:25
Украинский телеведущий Владимир Быстряков в эфире канала ZIK сообщил, что жизнь президента страны Владимира Зеленского находится в опасности. По его мнению, угроза нависла над политиком из-за того, что он отменил военный парад в День независимости.
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Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
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Администрация президента США Дональда Трампа приступила к строительству стены вокруг Белого дома.
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В России впервые за два года зафиксирована дефляция
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Общество
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Обновлено в 07:59
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
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Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
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Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Футбол
Суд определил порядок встреч Глушакова с детьми
Алиса Образцова, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказала, когда бывший муж Дарьи, полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, имеет право общаться со своими детьми.
Обновлено в 07:18
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Экономика
Убыток «Энел Россия» в 1 полугодии составил 2,1 млрд рублей
Убыток "Энел Россия" по МСФО в 1 полугодии 2019 года составил 2,142 млрд рублей против прибыли в размере 3,391 млрд рублей годом ранее, сообщает компания.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
В США представили эскизный проект американского аналога «Авангарда»
Американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сделали эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide.
Обновлено в 05:11
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
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Политика
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В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:20
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52