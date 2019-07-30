Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парадаНаша версия 03:25

Украинский телеведущий Владимир Быстряков в эфире канала ZIK сообщил, что жизнь президента страны Владимира Зеленского находится в опасности. По его мнению, угроза нависла над политиком из-за того, что он отменил военный парад в День независимости.
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