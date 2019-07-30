Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизниLenta.ru 02:26
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.
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Хоккей
Деньги и ценные вещи украли у хоккеистов ангарского «Ермака»
Напоминаем, что сегодня спортсмены направятся в Пекин для участия в международном предсезонном турнире «Кубок Возрождения 2019».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:05
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Здоровье
В Новгородской области выявлен еще один случай АЧС: в Шимском районе
Напомним, ранее «53 новости» сообщали об обнаружении близ деревни Менюша Шимского района трупа дикого кабана, павшего в результате заражения АЧС, а до того — об аналогичном случае в Батецком районе.
Обновлено в 04:01
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Транспорт
Подтоплены 19 участков автодорог в Иркутской области
Девятнадцать участков дорог остаются подтопленными в Иркутской области из-за повторной волны паводка. Об этом сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Средний возраст пациента с раком легкого составляет 65 лет
Генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский рассказал, что средний возраст больного раком легкого пациента составляет 65 лет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 06:02
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.
Обновлено в 03:19
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Политика
Кличко встретился в США с адвокатом Трампа
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Самаре
В аэропорту «Курумоч» города Самара самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку.
Обновлено в 01:43
Происшествия
По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Авто
Новый Changan CS35 Plus получил рублевые цены
Компания Changan озвучила информацию о стоимости и дате старта продаж нового кроссовера CS35 Plus в РФ.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.
Обновлено в 06:00
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено вчера в 11:01
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Подтвердилась предвзятость Нидерландов при расследовании крушения MH17
В дипмиссии прокомментировали ситуацию, в которой ССГ отказалась рассмотреть данные детектива из Германии Йозефа Реша, который предложил использовать новые материалы об авиакатастрофе.
Обновлено вчера в 12:18
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36