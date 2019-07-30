Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизниLenta.ru 02:26
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.
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Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
Обновлено в 06:39
Технологии
«А+С Транспроект» повысит точность данных в российских транспортных сервисах
Новый инструментарий позволит российским операторам транспортных сервисов обрабатывать данные быстрее и эффективнее, таким образом повышая точность и удобство для пользователей услуг.
Обновлено в 04:30
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Политика
Памфилова рассказала о совете Путина «посылать подальше»
Председатель ЦИК Элла Памфилова поведала на заседании Центризбиркома, как однажды президент Владимир Путин посоветовал ей «посылать подальше» тех, кто оказывает давление.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу
Сандерс предложил "бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления" США.
Обновлено вчера в 21:23
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Политика
Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году
Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Наука
Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео
Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Наука
Facebook может перейти на печать с помощью мыслей
Во время конференции разработчиков в 2017 году Facebook объявил о своих планах разработки интерфейса, позволяющего печатать с помощью мыслей.
Обновлено в 03:50
Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Шепелев ответил подписчице на вопрос о встречах сына с семьей Фриске
В комментариях к посту одна из подписчиц напомнила Дмитрию о конфликте с родственниками покойной гражданской жены Жанны Фриске.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
OPPO представила отель с поддержкой 5G
Подразделение OPPO Australia создало первый в мире передвижной отель с поддержкой 5G.
Обновлено вчера в 08:45
Здоровье
Врач рассказала о противопоказаниях при употреблении арбуза
Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено в 06:09
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.
Обновлено 29 июля в 19:01
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56