Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизниLenta.ru 02:26

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Владимир Быстряков
Композитор
Советский и украинский композитор, пианист, шоумен, с 1987 года - Заслуженный артист Украинской ССР, Лауреат конкурса пианистов им. Б. Сметаны.
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