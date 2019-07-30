Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизниLenta.ru 02:26
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский композитор и телеведущий Владимир Быстряков.
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