Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с РоссиейLenta.ru 02:42
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Группа «Фабрика» может стать квартетом
Солистки группы «Фабрика» откровенно ответили на вопрос о том, почему объявлен кастинг на роль новой участницы коллектива.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге
В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 01:27
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Происшествия
По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках
В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Россия предложила Украине годовое продление контракта на транзит газа
Москва предложила Киеву продлить на один год действующий контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго России Александра Новака.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Наука
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
Обновлено в 01:37
Спорт
Российская пловчиха Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира
Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира и принесла России первое золото в плавательном турнире на текущем мировом первенстве.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
Власти Бахрейна привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.
Обновлено в 02:11
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Немецкие синоптики зафиксировали рекордную для Германии температуру в городе Гайленкирхен на западе ФРГ - +40,5 C, предыдущий рекорд был установлен в Кицингене 5 июля 2015 года (+40,3 C).
Обновлено 25 июля в 21:00
Политика
МИД России предупредил Украину о последствиях после задержания танкера
Россия и Украина договорились о возвращении моряков СБУ утверждает, что российский танкер NIKA SPIRIT ходил с названием NEYMA и был использован "для перекрытия Керченского пролива в 2018 году".
Обновлено 25 июля в 08:07
Музыка
Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери
27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Сладости могут подорожать после повышения НДС на пальмовое масло
Как сообщили в Московской торгово-промышленной палате, после повышения НДС на пальмовое масло в России могут подорожать кондитерские изделия.
Обновлено 25 июля в 19:31
Происшествия
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Спорт
Евгения Медведева: "Теперь у нас будет флаг. Я счастлива!"
Российская фигуристка Евгения Медведева обрадовалась, что российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде в 2020 году под своим флагом.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36