с чего всё началось

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Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Армия и оружие Мониторинг опроверг сообщения о росте радиационного фона в Северодвинске Ранее администрация города обнародовала сведения о повышении радиационного фона, но затем отозвала свое сообщение, так как «ситуацией занимается Министерство обороны», напоминает РБК.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

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Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.

Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Футбол «ПСЖ» назвал условия возвращения Неймара в «Барселону» Руководство французского "Пари Сен-Жермен" назвало условия, при котором луб готов отдать каталонской "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает Goal.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Кино В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.

Гаджеты В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса» Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".

Футбол Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.

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Энергетика Украина сообщила об увеличении транзита российского газа Транзит за год вырос на 2,2 миллиарда кубометров. При этом Киев за семь месяцев 2019 года на 36 процентов увеличил импорт газа.

Футбол Рибери может оказаться в «Локомотиве» Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.

Происшествия В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв — уже второй за неделю Полиция Копенгагена расследует обстоятельства мощного взрыва, который прогремел в субботу утром возле полицейского участка в столичном районе Нёрребро.

Происшествия В Махачкале после избиения водителя скорой проведут экспертизу Экспертиза назначена после избиения водителя скорой помощи в пригороде Махачкалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Армия и оружие Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.