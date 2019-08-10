с чего всё началось

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Происшествия Любовь Соболь задержана после обыска в центре сбора подписей Обыски в центре сбора подписей и в студии Навальный Лайф, откуда транслировали митинг на проспекте Сахарова, прошли по делу о массовых беспорядках.

Авто Hyundai показал обновленный кроссовер Tucson В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.

Кино В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Политика Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова продолжает свой отпуск в Греции Популярная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящее время продолжает наслаждаться своим отпуском.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Происшествия В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).

Театры Сергей Ягодкин назначен худруком ульяновского театра кукол Главный режиссёр Кемеровского областного театра кукол Сергей Ягодкин назначен на должность художественного руководителя ульяновского театра кукол, сообщает «Улправда».

Общество Гигантская рыба выбросилась на берег Волги В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".

Транспорт Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60% Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.

Недвижимость Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.

Футбол «Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.

Авто Tesla может повысить цены на свои электромобили в Китае Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Единоборства Свердловчанка завоевала серебро на Чемпионате Европы по прыжкам в воду Екатеринбурженка Кристина Ильиных стала обладательницей серебряной медали Чемпионата Европы по прыжкам в воду с трехметрового трамплина в Киеве.

Гаджеты Huawei представил свою операционную систему Harmony OS Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.

Футбол На стадионе АЗ обрушилась крыша На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.