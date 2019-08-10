с чего всё началось

Происшествия Tesla загорелась после аварии в Москве Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Политика Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

Армия и оружие Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

Технологии Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.

Общество Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького "Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

Общество Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экономика Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.

Энергетика Украина сообщила об увеличении транзита российского газа Транзит за год вырос на 2,2 миллиарда кубометров. При этом Киев за семь месяцев 2019 года на 36 процентов увеличил импорт газа.

Общество В 12 городах страны проведут работу по очистке воздуха Воздух станет чище в 12 городах страны благодаря реализации национального проекта «Экология». Он начнётся с подраздела «Чистый воздух».

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Происшествия Франция созывает Совбез ООН по Ливии Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.

Армия и оружие Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.

Общество Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».