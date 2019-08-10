Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой УкраиныLenta.ru 06:28
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.
Читать в источнике
Оценить236
с чего всё началось
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.RT на русском06:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено в 10:28
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Происшествия
Tesla загорелась после аварии в Москве
Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Политика
Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму
Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Технологии
Как российский программист разрабатывает синтезаторы речи
Иван Бакаидов — программист, который с детства лишён возможности говорить понятно для окружающих, — разрабатывает интерфейсы для синтезаторов речи.
Обновлено в 15:17
Общество
Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького
"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Авто
В России начались продажи нового кроссовера из Китая
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено в 12:55
Энергетика
Украина сообщила об увеличении транзита российского газа
Транзит за год вырос на 2,2 миллиарда кубометров. При этом Киев за семь месяцев 2019 года на 36 процентов увеличил импорт газа.
Обновлено вчера в 06:27
Общество
В 12 городах страны проведут работу по очистке воздуха
Воздух станет чище в 12 городах страны благодаря реализации национального проекта «Экология». Он начнётся с подраздела «Чистый воздух».
Обновлено в 14:58
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Франция созывает Совбез ООН по Ливии
Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Общество
Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака
Обновлено в 03:38
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено в 08:21
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Шнуров высмеял митинги в Москве
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram традиционно отреагировал на новостную повестку.
Обновлено в 15:03