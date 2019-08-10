с чего всё началось

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Политика Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.

Общество Супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили на отдыхе в Греции Неизвестные ограбили на греческом острове Миконос квартиру, в которой остановились на отдых американские сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Политика Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2» Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Общество Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Экономика Минсельхозпрод РТ прогнозирует цены на зерно выше прошлогодних Цены на зерно урожая этого года должны быть выше, чем были последние несколько лет, считает в вице-премьер РТ – глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".

Происшествия Пятеро сотрудников Росатома погибли при испытаниях нового двигателя Испытание жидкостной реактивной двигательной установки закончилось гибелью пятерых сотрудников Росатома, сообщает РИА Новости.

Происшествия Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана Итальянская полиция задержала иракского мигранта, устроившего двухминутную сцену близ площади Святого Петра в Ватикане, пишет римская газета il Messaggero.

Политика Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.

Политика Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.

Армия и оружие Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе В субботу начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики Даниил Безсонов заявил о том, что командование украинской операции объединенных сил направило к линии соприкосновения снайперов для ведения огня не только по военнослужащим Народной милиции ДНР, но и по мирным жителям.

Происшествия В Башкирии загорелась столовая в детском лагере В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».