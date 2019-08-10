Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой УкраиныLenta.ru 06:28

Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.
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с чего всё началось
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции
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