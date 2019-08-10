с чего всё началось

Происшествия На оппозиционной акции в центре Петербурга задержаны несколько человек Позже появилась информация о том, что задержана также еще одна женщина. К 14:30 количество участников акции достигло около двухсот человек.

Происшествия После митинга на проспекте Сахарова начались задержания После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Экономика В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Происшествия В студии «Навальный Live» задержали девять человек В студии Навальный Live задержали девять человек, которых доставили на допрос в СК в качестве свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Происшествия Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.

Общество Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Общество В Москве проходит митинг оппозиции Акция протеста оппозиции с требованием допуска на выборы в Московскую городскую думу незарегистрированных кандидатов началась на проспекте Академика Сахарова в столице.

Шоу-бизнес Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода».

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа Ожидается, что в этот период дорожный трафик вырастет на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Политика Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.

Гаджеты Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Происшествия Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

Гаджеты Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.

Происшествия В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.

Футбол Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная.

Политика Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.