Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой УкраиныLenta.ru 06:28
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.
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с чего всё началось
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — говорится в тексте петиции.RT на русском06:58
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