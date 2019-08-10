с чего всё началось

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал» Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова «растянулась» перед гостями отеля в Греции Анастасия Волочкова обнародовала в микроблоге видеозапись со своим импровизированным выступлением перед гостями отеля, которых она захотела порадовать без всякого повода.

Футбол «Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.

Общество Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.

Транспорт Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Общество Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.

Происшествия Стрельба произошла в мечети в Норвегии Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Технологии FCC ещё раз заверила общественность в безопасности использования 5G В ответ руководство FCC в недавнем заявлении заверило общественность в безопасности 5G, подчеркнув, что никаких изменений в существующие ограничения по радиочастотному излучению вноситься не будет, поскольку они и так являются одними из самых строгих в мире.

Происшествия Супертайфун убил 18 человек в Китае 14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60% В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов.

Хоккей «Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.

Армия и оружие Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.