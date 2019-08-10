с чего всё началось

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.

Общество Волонтеры назвали итоговые данные о численности акции в центре Москвы Первая согласованная акция прошла 20 июля также на проспекте Сахарова, ее посетили, по данным полиции, 12 тыс. участников, по данным «Белого счетчика» — 22 тыс. человек.

Шоу-бизнес Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".

Политика Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.

Общество Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.

Политика Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.

Наука На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Общество Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

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Происшествия В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

Происшествия В Кабардино-Балкарии в ДТП на трассе погибли три человека Три человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.

Общество Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.

Транспорт Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.