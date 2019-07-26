Политика
Зеленского попросили пустить поезда в КрымРИА Новости 09:31
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика
Еврокомиссия готова судиться с Nord Stream 2 AG
Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.
Обновлено в 10:56
Космос
Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля
Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.
Обновлено в 11:24
Игры
Полное издание Pillars of Eternity выйдет на Nintendo Switch уже 8 августа
Ранее команда Pillars of Eternity 2: Deadfire объявила, что на PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет в 2019 году.
Обновлено в 04:21
Политика
Румыния не пропустила российские танки в Сербию
По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
Обновлено в 11:38
Общество
Пятница может стать самым теплым днем июля
Пятница, 26 июля, может стать самым теплым днем июля в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Наука
Климат меняется быстрее, чем животные адаптируются
Более тревожным является тот факт, что данные включали в себя преимущественно распространенные и обильные виды, такие как большая синица Parus major, Европейская крылатка Ficedula hypoleuca или обыкновенная сорока Pica pica, которые, как известно, справляются с изменением климата относительно хорошо.
Обновлено 23 июля в 13:59
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 11:19
Теннис
Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой
Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Баскетбол
ЦСКА хочет подписать чемпиона НБА Джереми Лина
Обновлено в 11:36
Автоспорт
Хорнер прокомментировал аварию Гасли на тренировке Гран-при Германии
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Обновлено в 06:56
Политика
Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима
В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:52
Политика
«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 06:42
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Кино
В прокат вышел американский фильм с участием Радимова
Обновлено в 08:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено 24 июля в 06:13
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых
Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
Обновлено в 06:52