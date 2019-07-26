Политика

Зеленского попросили пустить поезда в КрымРИА Новости 09:31

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
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На Украине появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым

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Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.
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Ранее команда Pillars of Eternity 2: Deadfire объявила, что на PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет в 2019 году.
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По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.
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Климат меняется быстрее, чем животные адаптируются

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В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.
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Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
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Экономика

Рост ВВП США замедлился во II квартале

Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой

Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал эпизод второй свободной практики Гран-при Германии с пилотом команды Пьером Гасли, в ходе которого француз разбил машину.
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
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Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
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Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана

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Политика

Польша пригласит Путина на мероприятие в честь освобождения Освенцима

В марте польские власти приняли решение не приглашать Россию на мероприятия в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, которые должны пройти в стране 1 сентября.
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Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
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ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду

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«Газпром» может заключить сделку с Украиной по транзиту газа

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной.
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Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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