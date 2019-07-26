Политика
Зеленского попросили пустить поезда в КрымРИА Новости 09:31
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин выразил недоумение зарплатами врачей
Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальный сектор (медицину, образование и т.д.). Глава государства отметил положительные изменение в здравоохранении, однако обратил внимание на первичное звено.
Обновлено вчера в 12:48
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае
Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
Обновлено в 12:07
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено в 06:46
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Выяснилось число погибших от действий США гражданских в Сирии и Ираке
Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке из-за ударов коалиции США по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена на территории РФ).
Обновлено в 12:23
Происшествия
За сожжение флага России жительнице Саранска ограничили свободу
Жительница Мордовии признана виновной по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации и Государственным флагом Российской Федерации»).
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани»
«Е1» рассказали о начале пожара, охватившем комплекс «Чапаевские бани», расположенный на Серовском тракте.
Обновлено в 06:19
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Экономика
Банк «Русь» планирует подать иск о банкротстве Utair
На прошлой неделе сообщалось, что банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на сумму 155,4 млн рублей.
Обновлено в 09:09
Политика
МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи
Обновлено в 13:22
Общество
Известные артисты выступят на «Бургерфесте» в Парке Горького 27 июля
Известные диджеи и артисты выступят перед гостями «Бургерфеста» в Парке Горького 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Обновлено в 09:43
Здоровье
ВОЗ: более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 млн проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марка Балтрейса.
Обновлено в 01:12
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Спорт
Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды
Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53