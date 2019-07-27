Политика
Зеленского попросили пустить поезда в КрымВести.Ru 09:49
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
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с чего всё началось
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».RT на русском12:44
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
Обновлено в 00:29
Спорт
Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено в 15:49
Политика
США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
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Политика
В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями
В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Политика
Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
Обновлено в 18:16
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали сразу на 7,3%
В ходе торгов на «Московской бирже» рост акций «Газпрома» достиг 7,3%. Как отмечает «Интерфакс», несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций, бумаги подорожали почти до 235 рублей за штуку.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Амурской области из-за паводка эвакуируют села
Села эвакуируют в Амурской области из-за паводка.
Обновлено в 02:42
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Умерла старейшая в мире горилла
Обновлено в 15:08
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино
Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Игры
Трилогия Doom выйдет на Android, iOS, Switch, Playstation 4 и Xbox One
Стоимость Doom 3 на Android – 599 рублей. Классическая трилогия Doom также выйдет на Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 15:08
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Здоровье
В Волгограде работники медрегистратур прошли курсы правильного общения
Обучение проходит в рамках нацпроекта «Бережливая поликлиника» с целью повышения качества оказания медуслуг.
Обновлено в 13:59
Культура
НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»
Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено в 18:01
Футбол
В «Уфе» заявили, что Антон Заболотный хочет играть у них
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортивный функционер сказал, что нападающий хочет играть в «Уфе», но нужно учитывать и желания сине-бело-голубых.
Обновлено в 03:25
Политика
Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию
Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.
Обновлено в 19:58
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58