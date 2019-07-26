Политика

Зеленского попросили пустить поезда в КрымВести.Ru 09:49

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
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с чего всё началось
Как говорится в тексте
 петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».
RT на русском12:44

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Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Вести.Ru09:49

Украинцы просят Зеленского запустить ж/д сообщение с Крымом

ТАСС10:14

На Украине требуют пустить поезда в Крым

Газета.Ru09:49

На Украине появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым

News.ru10:19

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

РИА Новости09:31

Зеленского снова просят вернуть поезда в Крым

Аргументы и Факты - Крым04:42

Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости Крым04:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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