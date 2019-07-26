с чего всё началось

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Футбол Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".

Политика «Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.

Футбол Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.

Армия и оружие Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.

Общество В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Политика Додон рассчитывает на скидку на газ для Молдавии от России Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что рассчитывает получить от России скидку на газ для Молдавии при условии сохранения транзита через Украину.

Политика Депутат Рады обвинил Порошенко в захвате российского танкера «Захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сообщил депутат журналистам.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Авто Введение новых автомобильных номеров перенесли на год Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Футбол Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось» Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.

Футбол Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Энергетика Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.

Политика Волкер посетил зону военной операции в Донбассе Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.

Спорт Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Политика Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».