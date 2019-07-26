Политика
Зеленского попросили пустить поезда в КрымВести.Ru 09:49
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
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с чего всё началось
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».RT на русском12:44
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ
В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено в 11:26
Футбол
Роналду и Месси претендуют на гол сезона по версии УЕФА
Кроме Месси с Роналду, приз доставался только хорвату Марио Манджукичу в 2017 году.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено в 10:25
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Космос
В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне
Обновлено 24 июля в 08:30
Политика
Додон рассчитывает на скидку на газ для Молдавии от России
Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что рассчитывает получить от России скидку на газ для Молдавии при условии сохранения транзита через Украину.
Обновлено в 14:32
Политика
Депутат Рады обвинил Порошенко в захвате российского танкера
«Захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сообщил депутат журналистам.
Обновлено в 08:17
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов
Обновлено в 14:34
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИД, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Авто
Введение новых автомобильных номеров перенесли на год
Вступление в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов перенесли на год.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Футбол
Хохлов: «Забей третий гол, намного легче бы дышалось»
Может быть, немножко больше сыграли в позиционную оборону, но естественно - забей третий гол, намного легче бы дышалось, потому что 2:0, как опять же многие тренеры говорят, это один из самых неприятных результатов.
Обновлено в 15:44
Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Обновлено в 09:14
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову выезд за границу.
Обновлено в 14:31
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Энергетика
Контроль качества нефти в РФ изменит тарифы компаний на её прокачку
Министр энергетики России Александр Новак согласился с тем, что дополнительные затраты на ужесточение контроля за качеством нефти должны быть включены в тарифы компаний на её прокачку.
Обновлено в 11:22
Политика
Волкер посетил зону военной операции в Донбассе
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Спорт
Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды
Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Политика
Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой
Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 08:55
Политика
Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы
В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».
Обновлено в 04:45
Культура
На «Тавриде 5.0» снимут пилотную серию веб-сериала
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине
Прохожие обнаружили на обочине дороги в Казани годовалую девочку, сообщили в управлении МВД по Казани.
Обновлено в 14:00
Политика
Украина и США пытались завладеть черными ящиками МН17
Обновлено 24 июля в 13:34