Политика
Зеленского попросили пустить поезда в КрымВести.Ru 09:49
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
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с чего всё началось
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».RT на русском12:44
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