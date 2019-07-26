с чего всё началось

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Наука В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.

Гаджеты Telegram бразильского президента и министров взломали через голосовую почту Бразильские власти утверждают, что некоторые из этих сообщений были переданы журналистам издания The Intercept после взлома аккаунта министра юстиции Сержиу Мору, произошедшего 5 июня 2019 года.

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Происшествия Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.

Экономика Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.

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