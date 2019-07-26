Политика
Зеленского попросили о запуске поездов в КрымРИА Новости 09:31
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
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с чего всё началось
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».RT на русском12:44
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону
Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.
Обновлено в 16:53
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:09
Футбол
Оскар заявил, что провел переговоры с «Миланом» и «Интером»
Полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено в 08:06
Политика
Суд в Киеве обязал СБУ расследовать «захват власти» Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство в отношении экс-президента Петра Порошенко о возможном захвате власти.
Обновлено в 09:04
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:46
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено в 18:21
Игры
Полное издание Pillars of Eternity выйдет на Nintendo Switch уже 8 августа
Ранее команда Pillars of Eternity 2: Deadfire объявила, что на PS4, Xbox One и Nintendo Switch игра выйдет в 2019 году.
Обновлено в 04:21
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги
Обновлено в 11:30
Политика
Волкер посетил зону военной операции в Донбассе
Делегация США во главе со специальным представителем по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба штаба операции Объединенных сил Украины.
Обновлено в 13:37
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Политика
Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не отвернется от России
По словам Лукашенко, Белоруссия стремится к партнерству с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, однако не готова к разрыву дружеских отношений с братской Российской Федерацией «ни за какие деньги».
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 02:45
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено в 11:41
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено в 13:24
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Политика
МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России
Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:43