с чего всё началось

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

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