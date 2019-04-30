Политика
Зеленский официально стал избранным президентом УкраиныВести.Ru 07:05
Во втором туре выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента украинского государства, передает "Интерфакс". По данным ЦИК, на выборах 21 апреля за пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.
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