Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиковГазета.Ru вчера в 07:29
Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы". Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Авто
Названы самые удобные автомобили
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Российские пограничники безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
На Сахалине горит торговый центр «Океан»
В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
На Украине заявили об использовании лазерного оружия в Донбассе
Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Пять человек спасены из горящей гостиницы в Кургане
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в булочной во французском Лионе
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Мороз в США породил «призрачные» яблоки
Обновлено 08 февраля в 08:37
Наука
Ученые узнали, как продлить молодость
Международная группа ученых из Университета Дьюка, Еврейского университета в Иерусалиме и Королевского колледжа в Лондоне установила, что скорость старения человека только на 20% зависит от генетики, и продлить молодость организма можно своими силами.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер
Обновлено вчера в 21:35
Политика
США доставили в Колумбию первую партию гумпомощи для Венесуэлы
Госдеп США сообщил о доставке в Колумбию первой гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
В общей сложности, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протесте 5 января по всей стране приняли участие 25 тыс. человек, в Париже полиция насчитала 3,5 тыс. демонстрантов, более ста из них были задержаны.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек
Обновлено 08 февраля в 14:33
Армия и оружие
Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Аваков заявил, что Украина не заслужила «ристалище политической грязи»
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты страны не размениваться на ненависть и провокации, а показать украинскому народу честные выборы.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как он попал в крупную аварию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
Музыка
На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд
Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Военный вертолет упал на границе Судана и Южного Судана
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:35