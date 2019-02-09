Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиковГазета.Ru 07:29
Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал "Буквы". Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.
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Происшествия
При пожаре в Новосибирской области погибли четверо детей
Обновлено в 19:24
Здоровье
Sun: Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
"Крестный отец" хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе, сообщает таблоид Sun.
Обновлено в 21:28
Происшествия
В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки
Обновлено в 08:52
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Раскрыты цена и характеристики новых iPhone
Обновлено в 10:58
Авто
Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Политика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Лионе произошли взрыв и пожар, есть жертвы
Обновлено в 18:05
Происшествия
Аспиранту МГУ продлили задержание на трое суток
Головинский районный суд Москвы продлил срок задержания аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова на 72 часа.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Бывшая участница Comedy Woman принесла извинения за шутку о генерале
Актриса принесла извинения за злую шутку и призналась в том, что считала генерала Карбышева вымышленным персонажем, так как раньше о его существовании ничего не слышала.
Обновлено в 18:52
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено в 17:59
Наука
Ученые назвали способы продлить молодость
Обновлено в 08:44
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено в 13:46
Общество
Захарова рассказала о работе в мужском коллективе в МИД
Обновлено в 18:59
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Торговый центр «Океан» загорелся на Сахалине
Пожар возник в торговом центре "Океан" в городе Оха Сахалинской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Обновлено в 20:59
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено в 04:05
Интернет
Microsoft призвала отказаться от браузера Internet Explorer
Как стало известно, в Microsoft призвали отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Хорватии неизвестные избили ватерполистов сербской «Црвены Звезды»
Трое спортсменов пострадали, матч между командами двух стран был отменен Трое игроков сербского ватерпольного клуба "Црвена Звезда" пострадали в результате нападения неизвестных в хорватском городе Сплите, сообщает портал Slobodna Dalmacija.
Обновлено в 21:03
Космос
«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна
На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Политика
В Риге проходит митинг в защиту мэра Нила Ушакова
Давление на мэра Риги Нила Ушакова происходит в интересах конкурирующих политических сил, - такое мнение в эфире телеканал РБК высказал бывший секретарь посольства России в Латвии Дмитрий Ермолаев.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Общество
Курсанты военно-морского института пожаловались на поборы
Напомним, военно-морской институт готовит офицеров ВМФ, Он был основан Петром Первым в 1701 году как Навигацкая школа.
Обновлено в 12:50
Авто
АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол
В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Радикалы обстреляли дом Авакова
Обновлено в 17:52
Общество
В Ирландии могут появиться специальные места для селфи
Обновлено в 16:34