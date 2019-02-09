Политика
Зеленского обвинили в употреблении наркотиковРИА Новости 11:20
Во Львове группа протестующих обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. Инцидент произошел вечером 8 февраля перед концертом "Студии Квартал 95" с участием шоумена.
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Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.
Обновлено 04 февраля в 07:01
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Apple передумала повышать цены на новые iPhone
Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено в 15:01
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Происшествия
При пожаре в Новосибирской области погибли пять человек
Обновлено в 15:46
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В самарской исправительной колонии № 5 произошли беспорядки
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Новый Renault Duster станет пикапом
Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су
Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.
Обновлено в 06:28
Авто
У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями
В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи
9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы
Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Происшествия
Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Названы способы оздоровить кишечник
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW
Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого
Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.
Обновлено в 09:51
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Общество
По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря
Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки
Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.
Обновлено в 02:41
Футбол
Чемпионат Испании. «Атлетико» дома проиграл «Реалу», «Уэска» победила «Жирону»
Обновлено вчера в 09:42
Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Культура
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить
Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.
Обновлено в 07:07
Происшествия
СКР проверит расследовавших дело о перестрелке в «Москва-Сити»
Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года, в ней участвовали охранники.
Обновлено в 14:05