Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датойРИА Новости 11:00
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено 03 апреля в 19:16
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter
3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский опубликовал результаты анализа на наркотики
Проведение анализа крови на наркотики и алкоголь было условием Зеленского для участия в президентских дебатах с Порошенко.
Обновлено в 10:44
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Политика
Нил Ушаков опротестует в суде решение об отстранении с поста мэра Риги
Лидер латвийской партии «Согласие» Нил Ушаков, которого отстранили с поста мэра Риги, обратится в суд, чтобы опротестовать это решение.
Обновлено в 05:16
Футбол
Самый богатый человек Великобритании хочет купить «Ниццу»
Богатейший человек Великобритании Джим Рэтклифф намерен выкупить "Ниццу" у китайских владельцев.
Обновлено в 05:35
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в плей-офф НХЛ
«Каролина» прервала самую продолжительную на данный момент серию сезонов без плей-офф и вышла в кубковую стадию впервые с 2009 года.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Ректора РГУ Андрея Минаева арестовали в зале суда
Обновлено в 09:39
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика
Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.
Обновлено в 11:28
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество
Суд на Урале обязал женщину отдать дочь итальянскому мужу
Обновлено в 11:57
Политика
Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В Черном море начались учения Украины и НАТО
Обновлено в 07:12
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против нового формата Лиги чемпионов
Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА) предложила изменить формат Лиги чемпионов с сезона-2024/25.
Обновлено в 10:58
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Волкер заявил, что Россия «влияет» на Украину с помощью RT и Sputnik
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в эфире PBSNews, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:23
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
Обновлено в 12:01