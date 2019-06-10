Политика

Зеленского обозвали губернатором МалороссииУтро.ru 14:59

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В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского. Судя по всему, партия войны в Незалежной не готова сдавать свои позиции.
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На здание администрации Зеленского попытались повесить табличку «губернатор Малороссии»

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Утро.ru14:59

"Остановим капитуляцию!" - под Администрацией президента в Киеве началась массовая акция протеста

Российский Диалог14:49
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Дело журналиста Голунова решено передать из полиции в СК

Московская городская прокуратура изъяла уголовное дело, возбуждённое против журналиста Ивана Голунова, из полиции и передаст его в столичное управление Следственного комитета.
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РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

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Обновлено в 11:35
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
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Общество

Египет потребовал от Великобритании вернуть бюст фараона Тутанхамона

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Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество

Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома

Жительница США Вивиан Гомес опубликовала в фейсбуке видео, на котором необычное существо с большими ушами и тонкими конечностями прогуливается вдоль автомобиля.
Обновлено в 11:33
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В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

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Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
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«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность

В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
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ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана

Обновлено в 12:24
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

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Обновлено вчера в 03:35
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Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
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Детей Павла Мамаева не пустили к отцу в СИЗО

По словам адвоката футболиста, суд отклонил просьбу Павла встретиться с детьми. Мужчина не видел наследников уже больше полугода.
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Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Обновлено в 01:34
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Обновлено в 01:26
Политика

Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии

По словам Козака, который является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
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