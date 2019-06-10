Политика
Зеленского обозвали губернатором МалороссииУтро.ru 14:59
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского. Судя по всему, партия войны в Незалежной не готова сдавать свои позиции.
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Происшествия
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Происшествия
Дело журналиста Голунова решено передать из полиции в СК
Московская городская прокуратура изъяла уголовное дело, возбуждённое против журналиста Ивана Голунова, из полиции и передаст его в столичное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:04
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол
Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Спорт
Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:45
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество
Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
Жительница США Вивиан Гомес опубликовала в фейсбуке видео, на котором необычное существо с большими ушами и тонкими конечностями прогуливается вдоль автомобиля.
Обновлено в 11:33
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Технологии
«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность
В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика
ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Обновлено в 12:24
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня
Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Футбол
Детей Павла Мамаева не пустили к отцу в СИЗО
По словам адвоката футболиста, суд отклонил просьбу Павла встретиться с детьми. Мужчина не видел наследников уже больше полугода.
Обновлено в 17:00
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено в 01:34
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 10.06 – 16.06
Чанъэ-4 и возвращение на Луну Лекция о новой лунной гонке Зачем идти: узнать, почему мировой космонавтике понадобилось целых шесть десятилетий, чтобы добраться до обратной стороны Луны, как это удалось китайскому посадочному аппарату "Чанъэ-4" и кто конкуренты китайцев в покорении спутника Земли.
Обновлено в 01:26
Политика
Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии
По словам Козака, который является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04