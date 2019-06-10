Зеленского обозвали губернатором МалороссииУтро.ru 14:59

В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского. Судя по всему, партия войны в Незалежной не готова сдавать свои позиции.

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

Наука В Канаде нашли растение, поедающее саламандр Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.

Музыка Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Происшествия СК опроверг получение дела Голунова Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Баскетбол Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.

Армия и оружие Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Авто Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.

Экономика Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11% Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Происшествия В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Происшествия Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.