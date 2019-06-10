Политика
Зеленского обозвали губернатором МалороссииУтро.ru 14:59
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского. Судя по всему, партия войны в Незалежной не готова сдавать свои позиции.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Наука
В Канаде нашли растение, поедающее саламандр
Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено в 02:33
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено в 04:55
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Происшествия
СК опроверг получение дела Голунова
Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие
Reuters обвинило РФ в убийстве 25 мирных жителей в Сирии
Напомним, с самого начала российской кампании в Сирии, западные СМИ и правозащитные организации обвиняют ВКС в нанесении ударов по мирным жителям.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Авто
Дорожные камеры научатся штрафовать слишком громкие автомобили
Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны новые акустические комплексы, которые будут проверять автомобили на уровень издаваемого шума и, в случае превышения, штрафовать их владельцев.
Обновлено в 08:45
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Таран ехавшей в Крым колонны МЧС попал на видео
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» направляющаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории колонна МЧС попала в ДТП, в результате которого пострадали сотрудники МЧС.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17