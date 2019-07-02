с чего всё началось

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликтную ситуацию между руководителем дипведомства Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским. Комментируя этот конфликт, Арьев назвал Зеленского «невеждой», передает РИА «Новости».

Зеленского назвали невеждой в делегации Украины в ПАСЕ

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