Политика
Зеленского назвали невеждой в делегации Украины в ПАСЕЮжный Федеральный 01:47
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликтную ситуацию между руководителем дипведомства Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским. Комментируя этот конфликт, Арьев назвал Зеленского «невеждой», передает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Как сообщает журнал "Новое время", руководитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев, комментируя конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел страны Павлом Климкиным, вступился за последнего.Московский Комсомолецвчера в 19:38
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Глава делегации Украины в ПАСЕ поддержал Климкина в конфликте с Зеленским
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