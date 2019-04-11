Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомРИА Новости 10:08
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Политика
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»
Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев
Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Политика
Пранкеры разыграли Макрона от имени Зеленского
Обновлено в 09:58
Религия
Готовимся к пасхе. Народные традиции
В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
Таксофоны построены в рамках предоставления на территории РФ универсальной услуги связи, "Ростелеком" является единственным оператором обслуживания.
Обновлено в 07:16
Наука
Древние охотники-собиратели могли целиком съесть ядовитую змею
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
В администрации Порошенко нашли способ сорвать инаугурацию Зеленского
Администрация президента Украины Петра Порошенко нашла способ сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Музыка
Новый клип Тимати посвящен погибшему в ДТП Ратмиру Шишкову
Тимати начинал творческой путь вместе с Ратмиром Шишковым в группе «Банда». Сегодня он почтил память погибшего друга и коллеги.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Футбол
Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Общество
В Екатеринбурге УК снесла сад на крыше девятиэтажки, который пенсионер выращивал 18 лет
В Екатеринбурге сотрудники управляющей компании Стандарт разрушили сад, который пенсионер Николай Моргунов 18 лет выращивал на крыше девятиэтажки на улице Сурикова, 31.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Футбол
Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина
Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 07:42
Общество
Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг
Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Политика
Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37