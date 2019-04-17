Политика

Зеленский заявил, при каком условии он распустит РадуГазета.Ru 06:36

Призывы к роспуску Рады звучат еще с 2016 года, когда большинство потеряло необходимое количество депутатских голосов. Кандидат на пост президента Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский не исключил возможности роспуска Верховной рады в случае победы на выборах.
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Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить Раду

НТВ03:10

Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае победы на выборах

Комсомольская правда04:28

Зеленский не исключил роспуска рады после выборов президента Украины

Известия04:15

Зеленский заявил, что готов распустить Раду в случае победы

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Зеленский заявил, при каком условии он распустит Раду

Газета.Ru06:36

Зеленский заявил, что готов распустить Раду, если уложится в сроки

ТАСС02:19

Зеленский заявил о желании распустить Верховную раду

Московский Комсомолец02:25
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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