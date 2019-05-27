Политика
Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатамиЭкономика сегодня 05:24
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность. Он призвал их в следующие два месяца не использовать парламентскую трибуну для личного пиара.
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«Несмотря на то что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительной демократии», — написал Зеленский в Facebook.RT на русском03:24
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