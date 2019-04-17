Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатовRT на русском 18:44
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов. Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Обновлено в 09:59
Футбол
Зидан принял решение избавиться от Бэйла
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Политика
Закон о Рунете сравнили в РКН с ядерным оружием
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил закон об изоляции Рунета с ядерным оружием.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
Обновлено в 11:56
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено в 21:02
Экономика
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Политика
МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Политика
США введут новые санкции против ряда стран
Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон планирует объявить о новых санкциях против ряда стран, передает Reuters.
Обновлено в 12:43
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Футбол
Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда
Обновлено в 14:35
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%
К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
Обновлено в 18:17
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено в 08:35
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56