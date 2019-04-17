Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатовRT на русском 18:44

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов. Соответствующее заявление он сделал в своём видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
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Зеленский: Порошенко хочет ограничить свободный доступ на стадионные дебаты

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Ведомости20:58

Зеленского возмутили новые требования Порошенко к организации дебатов

Московский Комсомолец20:42

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Зеленский раскритиковал требования штаба Порошенко по организации дебатов

ФАН21:09

Зеленский сообщил о разногласиях с Порошенко по дебатам на стадионе

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Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

RT на русском19:15
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил закон об изоляции Рунета с ядерным оружием.
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В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
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Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
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Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
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Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено в 19:26
Политика

МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию

В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Адвокат Мамаева подвел итоги заседания суда

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Происшествия

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По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
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В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
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Происшествия

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Общество

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Обновлено в 17:57
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
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«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

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Двое пострадали при столкновении автобуса и такси в Москве

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Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Официально отменили три налоговых декларации

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Финансы

Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей

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Обновлено в 17:56
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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