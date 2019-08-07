Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в ДонбассеИзвестия 04:38
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа. По словам украинского лидера, главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Кино
Disney снимет ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 04:37
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном
В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Экономика
МВФ оценил потери России от санкций
По расчётам «Высшей школы экономики», санкции замедлили рост ВВП в 2014 году на 0,5 процентного пункта, а в 2015-2016 годах на рост экономики больше повлияло падение мировых цен на нефть и введение бюджетного правила.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв
В Копенгагене (Дания) у входа в здание налоговой инспекции сработало мощное взрывное устройство.
Обновлено в 04:23
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Сочи три человека утонули во время шторма в море
Три человека утонули в Черном море в Сочи во время купания в шторм силой пять баллов, еще 20 человек спасатели успели вытащить из воды.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу дагестанского филиала Россельхозбанка
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ему заочно предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:50
Транспорт
«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Гаджеты
Samsung представляет новый процессор Exynos 9825 для Galaxy Note 10
Перед началом презентации Galaxy Note 10 Samsung представляет новый чип Exynos 9825 для Galaxy Note 10.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился
Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Музыка
В Риге на концерте Rammstein загорелись декорации
В Риге на концерте популярной группы Rammstein загорелись декорации. Видео инцидента появилось в Сети.
Обновлено в 00:24
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика
Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено вчера в 02:23