Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в ДонбассеИзвестия 04:38

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа. По словам украинского лидера, главы государств обсудили ситуацию в Донбассе.
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