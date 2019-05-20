Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в ДонбассеНародные новости 04:37
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе. Политик заявил, что готов к диалогу по урегулированию затянувшегося военного конфликта. Эти слова прозвучали в понедельник, 20 мая, во время выступления на инаугурации.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Спартак» поборется с «Зенитом» за вратаря Левашова
Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 07:29
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Политика
Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого
Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Хоккей
Хоккеист Никулин продлит контракт с московским «Динамо»
Защитник Илья Никулин подпишет новый контракт с хоккейным клубом "Динамо".
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Депутат пояснил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов, вносились именно на предложения от граждан Приднестровья.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода
Обновлено в 01:00
Происшествия
Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр
Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 02:21
Политика
Зеленского в Раду сопровождали два Mercedes с одинаковыми номерами
Оба "Мерседеса", как заведено в любой из спецслужб мира, имеют абсолютно одинаковые госномера: АА9234ОС.
Обновлено в 07:48
Кино
Канны-2019: Квентин Тарантино попросил прессу не спойлерить
Девятый фильм Квентина Тарантино вошёл в основной конкурс фестиваля.
Обновлено в 07:10
Наука
С 20 мая изменится определение килограмма
Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.
Обновлено 18 мая в 12:35
Здоровье
Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ
Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Политика
Политолог оценил выступление Зеленского в Верховной раде
Ранее решение Владимира Зеленского распустить Верховную раду оценила фракция «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Обновлено в 08:12
Музыка
Во Франции скончался шансонье Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу
Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Политика
Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Ярославском шоссе в Подмосковье затруднено движение из-за ДТП
Из-за аварии движение на шоссе в районе Пушкино затруднено, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 01:30
Музыка
Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении
Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55