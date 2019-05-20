Зеленский заявил о желании прекратить огонь в ДонбассеНародные новости 04:37

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе. Политик заявил, что готов к диалогу по урегулированию затянувшегося военного конфликта. Эти слова прозвучали в понедельник, 20 мая, во время выступления на инаугурации.

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

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