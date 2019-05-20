Политика

Зеленский по-русски назвал условия окончания войны в ДонбассеРБК 04:09

Новый президент Украины Владимир Зеленский в своей первой речи в качестве главы государства заявил, что главным шагом для достижения мира в Донбассе станет возвращение украинских военнопленных. Об этом он сказал после принятия присяги на Конституции Украины, трансляцию его выступления ведет РБК.
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Зеленский заявил о готовности сделать все, чтобы армию Украины уважали

iReactor03:59

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Народные новости04:37

Зеленский по-русски назвал условия окончания войны в Донбассе

РБК04:09

Что пообещал украинцам Зеленский на инаугурации

ФАН06:34

Зеленский назвал условия для диалога по Донбассу

Новостной фронт03:56

Зеленский заявил о готовности к диалогу о прекращении войны в Донбассе

Журналистская правда04:06
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Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

В Крыму призвали Зеленского не считать полуостров украинской землей

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом - возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Кино

РЕН ТВ представит новый сезон шоу «Как устроен мир»

Зрителей телеканала РЕН ТВ ожидают новые выпуски экстремального исследовательского проекта журналиста Тимофея Баженова.
Обновлено в 09:20
Кино

Антонио Бандерас: Я «убил» себя ради роли в «Боли и славе»

Антонио Бандерас признался, что ему пришлось «убить» себя, чтобы сыграть роль стареющего режиссера в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава», премьера которого состоялась в Каннах.
Обновлено в 07:54
Футбол

Комличенко может перейти в ПАОК

Как стало известно «Чемпионату», ПАОК проявляет интерес к российскому нападающему «Млады Болеслав» Николаю Комличенко.
Обновлено в 07:04
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский перед инаугурацией подпрыгнул и поцеловал лысину Кошевого

Зеленский тут же подскочил к ограждению, высоко подпрыгнул и поцеловал товарища прямо в лысину.
Обновлено в 06:17
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Происшествия

МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер

Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандес

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандес скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва

Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой

Обновлено в 08:18
Экономика

Город с самой высокой зарплатой в мире назвал Bloomberg

Американский город Сан-Франциско занял первую строчку городов среди с самым высоким уровнем зарплат в мире, сместив швейцарский Цюрих на второе место.
Обновлено в 08:12
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о проблемах в своей большой семье

Обновлено в 03:10
Политика

Депутат о протесте в Екатеринбурге: «Предстоит сделать большие выводы»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Екатеринбурге осложнилась ситуация возле Театра драмы, в сквере, где планируется построить храм Святой Екатерины.
Обновлено в 09:50
Общество

Правила сдачи ЕГЭ изменятся в России

Ранее сообщалось, что школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ.
Обновлено в 06:29
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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