Политика
REGNUMЗеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «1+1».
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Зеленский в интервью каналу Коломойского пригрозил уничтожить оппозиционную партию Медведчука
Московский Комсомолец00:50
Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука
Газета.Ruвчера в 19:45
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Общество
Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет
Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».
Невские Новости 04:14
Политика
Дуда рассказал о договоре Гитлера и Сталина об «уничтожении» Польши
Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью газете Bild, что в 1939 году Советский Союз после заключения договора с нацистской Германией "захватил" Польшу.
РЕН ТВ вчера в 23:18
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Футбол
Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
Евро-футбол.ру вчера в 15:52
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Общество
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 22:52
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Единоборства
Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов.
Lenta.ru 05:29
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Культура
Владимир Казаченко станет новым директором «Сатирикона»
Министерство культуры одобрило назначение Владимира Казаченко на должность директора театра «Сатирикон».
Театрал 30 августа в 17:28
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Авто
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств России в рамках вступления в ВТО.
РИА Новости вчера в 17:16
Политика
Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики и отметил, что Узбекистан добился значительных успехов в политической и экономической сфере, а также упрочил свой авторитет на международной арене.
ТАСС 30 августа в 07:54
Игры
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Происшествия
В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека
«Сегодня, около 6:20 на 135-м км автодороги Белгород — Павловск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 03:54
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Гаджеты
Xiaomi Mi 9S может стать самым дешевым 5G-смартфоном
Astera вчера в 15:56
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:53
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36