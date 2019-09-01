Политика

REGNUMREGNUMЗеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «1+1».
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Зеленский пригрозил «плохим концом» пророссийской партии

URA.Ru01:49

Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

Газета.Ruвчера в 19:45

Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука

Известия01:41

Зеленский пообещал «громкую историю» о партии Медведчука

RT на русском01:05

Зеленский в интервью каналу Коломойского пригрозил уничтожить оппозиционную партию Медведчука

Московский Комсомолец00:50

Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука

РБК00:09

Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии Медведчука

РИА Новости02:31
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Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество

Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия

Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru 03:29
Наука

Ученые: Питающиеся водорослями бактерии могут формировать облака

Ученые выяснили, что под влиянием течений и шторма мельчайшие бактерии, которые употребляют в пищу цветущие морские водоросли Северного Ледовитого океана, способны попадать в атмосферу.
OAnews 30 августа в 09:55
Космос

Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews вчера в 04:27
Единоборства

Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла

В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика

«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд

«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд.
RT на русском 03:37
Происшествия

Неизвестные с ножом напали на прохожих в метро во Франции

18 августа сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека.
Известия вчера в 15:55
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Происшествия

В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета

В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
Московский Комсомолец 03:23
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой

ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Культура

Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын»

Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.
Волгоградская правда вчера в 09:52
Происшествия

В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Музыка

Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по Йемену стали десятки людей

Вести.Ru 01:54
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Кино

«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

РЕН ТВ вчера в 23:11
Общество

В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста

"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
РИА Новости 01:31
Экономика

Росрыболовство: крабовые аукционы принесут казне более 125 млрд рублей

Доход государства от проведения крабовых аукционов может превысить заявленные ранее 125,5 млрд рублей, заявил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов 31 августа в ходе пресс-конференции, посвященной организации аукционов.
Красная весна вчера в 10:35
Энергетика

Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из России

Белоруссия повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7% с 1 сентября.
Известия 03:34
Политика

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Политика

Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН

Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Космос

Загадочный астероид меняет цвет и летит как комета: ученые пытаются разгадать его секрет

Ученые предполагают, что такое поведение может быть связано с двумя факторами. Первый — астероид очень быстро вращается.
Экология Регионов 03:42
Общество

Над Владивостоком на время ВЭФ закроют воздушное пространство

С 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для всех видов воздушных судов в связи с проведением пятого Восточного экономического форума, сообщается 1 сентября на сайте администрации Приморского края.
REGNUM 00:35
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Виктор Владимирович Медведчук
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Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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