Политика
REGNUMЗеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу «1+1».
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Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука
Газета.Ruвчера в 19:45
Зеленский в интервью каналу Коломойского пригрозил уничтожить оппозиционную партию Медведчука
Московский Комсомолец00:50
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Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Наука
Ученые: Питающиеся водорослями бактерии могут формировать облака
Ученые выяснили, что под влиянием течений и шторма мельчайшие бактерии, которые употребляют в пищу цветущие морские водоросли Северного Ледовитого океана, способны попадать в атмосферу.
OAnews 30 августа в 09:55
Космос
Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews вчера в 04:27
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Политика
«Рособоронэкспорт» сообщил о поставках военной продукции на $8,5 млрд
«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года поставил на экспорт продукции военного назначения на $8,5 млрд.
RT на русском 03:37
Происшествия
Неизвестные с ножом напали на прохожих в метро во Франции
18 августа сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на людей, стоявших на вокзале города Изерлон (Германия), погибли два человека.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
В Норвегии шесть человек погибли при крушении вертолета
В Норвегии в субботу вечером недалеко от города Альта произошло крушение вертолета. В результате погибли пилот и пятеро пассажиров.
Московский Комсомолец 03:23
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
ЦИК обвинил Ассошиэйтед Пресс в искажении слов Памфиловой
ЦИК обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу в связи с тем, что агентство Ассошиэйтед Пресс в своем материале разместило разрозненные и потерявшие изначальный смысл фрагменты из интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, допустило искажение фактов, а само видеоинтервью полностью так и не опубликовало.
РИА Новости вчера в 08:04
Культура
Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын»
Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.
Волгоградская правда вчера в 09:52
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Музыка
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Общество
В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
РИА Новости 01:31
Экономика
Росрыболовство: крабовые аукционы принесут казне более 125 млрд рублей
Доход государства от проведения крабовых аукционов может превысить заявленные ранее 125,5 млрд рублей, заявил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов 31 августа в ходе пресс-конференции, посвященной организации аукционов.
Красная весна вчера в 10:35
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит нефти из России
Белоруссия повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода «Дружба» на 3,7% с 1 сентября.
Известия 03:34
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Космос
Загадочный астероид меняет цвет и летит как комета: ученые пытаются разгадать его секрет
Ученые предполагают, что такое поведение может быть связано с двумя факторами. Первый — астероид очень быстро вращается.
Экология Регионов 03:42
Общество
Над Владивостоком на время ВЭФ закроют воздушное пространство
С 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для всех видов воздушных судов в связи с проведением пятого Восточного экономического форума, сообщается 1 сентября на сайте администрации Приморского края.
REGNUM 00:35
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18