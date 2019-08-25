Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казакамиРИА Новости 09:16
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.
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с чего всё началось
В стенограмме выступления Зеленского, которая опубликована на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.RT на русском09:40
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Барселона — Бетис 5:2
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Политика
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Футбол
Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду
Обновлено в 04:07
Экономика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Общество
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
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Обновлено в 20:10
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
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Год назад победителями заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
Обновлено в 19:03
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Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.
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Обновлено в 19:20
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Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.
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Обновлено 23 августа в 07:30
Общество
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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
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Обновлено вчера в 20:21