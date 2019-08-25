с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Политика Пентагон опубликовал видео с запрещенным оружием Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между Советским Союзом и США, нельзя было использовать разработки с дальностью от 500 до 5 тысяч 500 км. Пентагон заявил, что испытания проводились с целью усовершенствования технологий.

Политика В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений по исправлению ситуации в угледобывающей отрасли, поскольку остался недоволен результатами встречи с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Политика ВАК вызывают на защиту в Верховном суде Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.

Футбол Гол Ломовицкого помог «Арсеналу» обыграть «Оренбург» «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

Армия и оружие Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией Военные США, Канады и Норвегии планируют выполнить наблюдательный полет над территорией России с 26 по 30 августа.

Экономика Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30% Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.

Здоровье Сергей Собянин: радиологическое оборудование обновят в каждом районе На встрече с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики мэр Москвы Сергей Собянин принял решение внедрить новый стандарт оснащения радиологическим оборудованием поликлиник и новую услугу получения результатов КТ и МРТ по электронной почте.

Космос Илон Маск предупреждает, что у Земли нет защиты от падения метеоритов Ни один известный астероид размером более 140 метров не имеет значительных шансов на столкновение с Землей в течение следующих 100 лет.

Теннис Открытый чемпионат США по теннису стартует сегодня в Нью-Йорке Год назад победителями заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Патриарх Кирилл подчеркнул, что если люди будут ограничиваться только этими словами, то могут появляться неверные выводы из толкования.

Происшествия Американский полицейский выдумал «нападение снайпера» Полицейские оцепили район и обшарили все окрестные дома в поисках стрелка.

Шоу-бизнес Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.