Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казакамиРИА Новости 09:16
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.
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с чего всё началось
В стенограмме выступления Зеленского, которая опубликована на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.RT на русском09:40
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Политика
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Обновлено в 09:50
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.
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ЦСКА — Ахмат 3:0
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Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями
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Кино
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Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
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Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
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До конца года планируем все завершить и сдать.
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Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
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«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
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