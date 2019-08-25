с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.

Космос «Роскосмос» разработал «броню» для спутников Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.

Общество Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.

Футбол Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург» Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Шоу-бизнес Елена Корикова тайно вышла замуж Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.

Политика National Interest назвал пулемет Калашникова самым лучшим в мире Американский журнал National Interest назвал пулемет Калашникова самым лучшим переносным пулеметом в мире.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции "По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.

Происшествия Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре Выставочный образец металлической двери упал на ребенка, когда родитель общался с продавцом.

Культура Олега Меньшикова экстренно госпитализировали Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Футбол ЦСКА — Ахмат 3:0 В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ АРена».

Политика Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Шоу-бизнес Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями 57-летняя Алена Свиридова опубликовала в соцсети снимок своих сыновей — 35-летнего Василия и 15-летнего Григория.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Наука На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.

Армия и оружие Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.

Музыка В Башкирии пройдет форум «Мусафир» Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.