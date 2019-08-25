с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.

Космос В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.

Происшествия Названа причина обрушения моста в Харькове Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.

Общество Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Авто Alpina не планирует модернизировать переднеприводные BMW Одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность у Alpina, является то, что в моделях с передним приводом используются трансмиссии Aisin из Японии, а не от ZF, что означает, что компании придется работать с новым поставщиком коробок передач.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Происшествия На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Шоу-бизнес Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.

Происшествия В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.

Политика Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.

Технологии Митингующие в Гонконге сообщили об утечке личных данных в Telegram Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.

Армия и оружие Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.

Политика Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан отпраздновал День независимости страны на свадьбе в Сен-Тропе, пишут РИА "Новости".

Кино Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.

Гаджеты Стали известны характеристики Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут оснащены процессорами MediaTek Helio G90T, передает gagadget.com со ссылкой на главу бренда Redmi Лю Вейбинга.

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Футбол «Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.