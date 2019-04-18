Политика
Зеленский допустил роспуск РадыГазета.Ru 04:26
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский исключил вероятность того, что нынешнему главе государства Петру Порошенко удастся создать большую фракцию в Раде и возглавить оппозицию. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.
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Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой
Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.
Обновлено в 07:28
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре
Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Авто
ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям
Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой
Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Политика
В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Источник рассказал о состоянии помещенного в кому Быкова
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика
Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью
Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой обозначил основные направления борьбы с бедностью.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Интернет
Сбербанк разработал виртуальную ведущую новостей Елену
Разработчики Сбербанка создали цифрового робота Елену, который может самостоятельно вести новостные сюжеты.
Обновлено в 09:57
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
Обновлено в 07:50
Экономика
Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Политика
Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции
Белоруссия направила России свои предложения по интеграции, передает БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.
Обновлено в 10:02