Политика

Зеленский допустил роспуск РадыГазета.Ru 04:26

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский исключил вероятность того, что нынешнему главе государства Петру Порошенко удастся создать большую фракцию в Раде и возглавить оппозицию. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.
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Зеленский заявил, при каком условии он распустит Раду

Газета.Ru06:36

Зеленский готов распустить Верховную Раду в случае победы на выборах

Комсомольская правда04:28

Зеленский не исключил роспуска рады после выборов президента Украины

Известия04:15

Зеленский заявил, что готов распустить Раду в случае победы

ФАН04:28

Зеленский заявил о готовности после победы на выборах распустить Раду

НТВ03:10

Зеленский заявил о желании распустить Верховную раду

Московский Комсомолец02:25

Зеленский заявил, что готов распустить Раду, если уложится в сроки

ТАСС02:19
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Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой

Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.
Обновлено в 07:28
Технологии

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре

Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:18
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Авто

ГИБДД обнародовала данные по «запрещенным» автомобилям

Речь идет об автомобилях с экологическим классом ниже Евро-3 и Евро-4, которые могут попасть под потенциальный запрет – предполагается, что в Москве и северной столице в перспективе будут введены экологически чистые зоны, за проезд в которые на "грязных" машинах начнут штрафовать.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой

Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.
Обновлено в 08:17
Политика

В МИД России прокомментировали слова премьера Албании о Косово

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало заявления премьер-министра Албании Эди Рамы в интервью, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
Обновлено в 08:43
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Источник рассказал о состоянии помещенного в кому Быкова

Обновлено в 02:22
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Политика

Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой обозначил основные направления борьбы с бедностью.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Охранник стриптиз-клуба отрицает знакомство с Мамаевым и Кокориным

Обновлено в 10:04
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Интернет

Сбербанк разработал виртуальную ведущую новостей Елену

Разработчики Сбербанка создали цифрового робота Елену, который может самостоятельно вести новостные сюжеты.
Обновлено в 09:57
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

Обновлено в 07:50
Экономика

Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов.
Обновлено в 10:11
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ

В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Политика

Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции

Белоруссия направила России свои предложения по интеграции, передает БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.
Обновлено в 10:02
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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