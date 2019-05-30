Зеленский заявил о ведении Украиной двух войнИзвестия 14:56

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны». Об этом 30 мая сообщается на официальном сайте главы государства.

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

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