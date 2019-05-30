Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»РИА Новости 18:18
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в стране, в том числе досрочные выборы в Верховную раду, сообщается на сайте главы государства.РБК14:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Обновлено в 07:43
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой
Обновлено в 10:45
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».
Обновлено в 13:45
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Хоккей
CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли двое взрослых и годовалый ребенок
Во Владимирской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 16:51
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Космос
Ученые отправят на Луну лазерную 3D-печать
Обновлено в 10:07
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»
Обновлено в 15:11
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Культура
Общественный совет при комитете Госдумы по культуре сегодня обсудит процедуру выдачи фильмам прокатных удостоверений
Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной, после чего Минкульт решил выдать прокатное удостоверение фильму не на 9 мая, как планировалось, а на 10.
Обновлено в 17:04
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46