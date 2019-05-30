Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»РИА Новости 18:18

с чего всё началось

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Авто Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Экономика ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Политика Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.

Футбол «Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».

Хоккей CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.

Происшествия В ДТП под Владимиром погибли двое взрослых и годовалый ребенок Во Владимирской области в ДТП погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Политика Канцлером Австрии впервые назначена женщина Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.

Экономика Китай перестал покупать сою в США Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.

Экономика «Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51% Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.

Шоу-бизнес Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны» На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Политика Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.

Политика Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.

Культура Общественный совет при комитете Госдумы по культуре сегодня обсудит процедуру выдачи фильмам прокатных удостоверений Один из сенаторов посчитал картину непатриотичной, после чего Минкульт решил выдать прокатное удостоверение фильму не на 9 мая, как планировалось, а на 10.